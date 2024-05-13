Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ушла в отставку: достижения, скандалы и главные заявления

Сегодня, 13 мая, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объявила о своем уходе с должности. Об этом она сообщила в личном телеграм-канале.

Редакция Сиб.фм вспоминает самые интересные моменты за время работы заместителя мэра.

Медаль от президента РФ

За период своей работы Терешкова была награждена президентом России Владимиром Путиным. Ей вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мероприятия и конкурсы

Во время ее работы были проведены десятки концертов для участников спецоперации и членов их семей.

Вместе с актером Василием Лановым Терешкова провела торжественную церемонию передачи Вечного Огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве и зажгли от него Вечный огонь на Монументе Славы в Новосибирске.

Во время работы вице-мэра новосибирские молодежные площадки вошли в топ-300 лучших молодежных пространств России по версии Росмолодежи.

Молодежный психологический Центр «Родник» выиграл Всероссийский конкурс программ социализации подростков, пострадавших в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря этому создали подростковый психологический центр «Движок» в Беловодске Луганской Народной Республики.

Благоустройство общественных пространств и зданий

Терешкова внесла значительный вклад в благоустройство города. При ее содействии реконструировали Михайловскую набережную, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, построили светомузыкальный фонтан в Центральном парке.

Площадь благоустраиваемых парков и скверов увеличилась в 40 раз.

Также в ходе работы началась реконструкция музея – объекта культурного наследия «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк».

Ответ дизайнеру Лебедеву

Недавно известный российский дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Новосибирск, назвав его одним из худших городов в мире. Он заявил, что в городе нет нормальной архитектуры и ресторанов.

Ответ Терешковой себя не заставил ждать. Она отметила, что Новосибирску завидуют многие города.

«Так как мы являемся столицей Сибири, многие города нам завидуют. Мы знаем свои недостатки, Казань знает свои недостатки, Екатеринбург знает о свои», — сказала она корреспонденту Сиб.фм.

Скандал с катком-фаллосом

В 2019 году фотограф Слава Степанов сфотографировал каток. Сверху он напоминал фаллос.

Тогда Терешкова отреагировала на интересную форму катка. Она написала следующее: «Настоящее искусство должно возбуждать! Работа Славы Степанова».

На такое заявление в соцсетях отреагировали бурно.

Купание в снегу в купальнике

Ежегодно Анна Терешкова купается в снегу в купальнике. Кадры купания она публикуют своих соцсетях.

Терешкова на это говорит следующее: «Надо использовать преимущества Сибири. Здесь всегда жили сильные и здоровые люди».

Вакцинация и отмена Дня города

В июне 2021 года заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова упрекнула горожан в отмене Дня города. По её словам, мероприятия пришлось отменить из-за отсутствия у новосибирцев желания вакцинироваться.

Тогда подписчики вице-мэра очень бурно отреагировали на такое заявление.

Переход на российские бренды

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные бренды ушли из России. Однако Анну Терешкову это совсем не смутило. По ее словам, вице-мэр начала присматриваться к российским дизайнерам задолго до начала СВО.

В гардеробе вице-мэра есть не только официальная, но и спортивная одежда, сделанная в России. Также от отечественных производителей есть обувь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала, почему в Новосибирске отказались от Монстрации.