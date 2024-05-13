За неделю из Новосибирской области уехали более 4 тысяч иностранцев

За неделю из Новосибирской области уехали более 4 тысяч иностранных граждан.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Дмитрий Ходаков сообщил, что за прошедшую неделю регион покинуло 4,3 тысячи иностранных граждан.

Всего за прошлые семь дней на территорию Новосибирской области въехало около 6,3 тысячи мигрантов, из которых более тысячи прибыли для трудоустройства.

Правоохранители проверили 217 иностранцев. Трое из них находились в России нелегально.

Напомним, что расписание 20 пригородных электричек изменится в Новосибирской области.









