Замкомандира батальона «Буревестник» Бормотов из Новосибирска рассказал, как Армия России ответит ВСУ за удар по Белгороду

В Белгороде погибли 15 человек от обстрелов ВСУ.

Заместитель батальона «Буревестник» Александр Бормотов из Новосибирска рассказал, что ВСУ ответят за удар по белгородской многоэтажке, в результате которого из под завалов извлекли 15 жертв, еще 30 человек пострадали. Об этом военный сообщил корреспонденту Сиб.фм.

«Удар по жилому дому повлияет прямым образом, также как и после предновогоднего обстрела. Только злее будем бить врага. На сегодняшний день все принято на максимум. ВСУ бьют по Белгороду из-за безысходности, показывают своим западным руководителям, что ещё что-то могут», — поделился он.

Бормотов считает, что проблему с обстрелами можно решить с помощью создания буферной зоны, отодвигая границы, чем, по его словам, и занимается Армия России.

Ранее Сиб.фм публиковал комментарий комбата "Веги" Андрея Борисовича о ситуации в Белгороде. Он считает, что удар по многоэтажному дому — это провокация со стороны ВСУ.