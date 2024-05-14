Новосибирский зоопарк показал белого тигренка Кови

Во вторник, 14 мая, пресс-служба Новосибирского зоопарка сообщила о прибытии белого тигрёнка по имени Кови из Барнаула.

Малыш родился в октябре 2023 года. Он уже успел завоевать внимание посетителей своими голубыми глазами и светлой шерстью с тёмными полосками. Хотя его окрас пока не такой контрастный, как у взрослых тигров, специалисты уверяют, что он изменится по мере взросления.

В настоящее время маленький тигренок активно осваивается в зоопарке. Он уже узнал тех, кто приносит ему еду, и с лёгкостью справляется с солидными порциями мяса, а также быстро выпивает молоко, положенное ему по возрасту.

В тёплые дни тигрёнок проводит много времени на улице и с интересом наблюдает за своей соседкой – белой тигрицей по имени Зая. Он периодически пытается вовлечь её в игры, несмотря на ограждение, которое их разделяет.

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