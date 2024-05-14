В Новосибирске грибки шютте убивают хвойные деревья

Жители Новосибирска сообщили о проблеме поражения и гибели хвойных деревьев. По данным биологов, причиной этого является активизация грибков шютте. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

Одна из жалоб поступила с улицы Шевченко, где несколько лет назад было высажено несколько хвойных деревьев. С течением времени одна часть из них приобрела рыжий оттенок, а другая погибла. Жители утверждают, что регулярно осуществляли полив деревьев.

Научные исследования подтвердили случаи поражения и гибели хвойных деревьев, а также отметили, что эта проблема не ограничивается только городской территорией. Под угрозой также находятся Караканский бор, Кудряшовский бор и Сузунский бор.

Юрий Овчинников, руководитель группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского ботанического сада, подтвердил, что грибки шютте являются угрозой для кедров, сосен и елей. Он отметил, что в связи с изменениями климатических условий грибки шютте чувствуют себя более комфортно. Для борьбы с этой проблемой используются фунгициды, однако применение их должно осуществляться экспертами, поскольку не всегда причиной поражения и гибели деревьев являются грибки.

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