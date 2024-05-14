Радоница: новосибирцам рассказали, что можно и нельзя делать 14 мая 2024 года

Новосибирцам напомнили о правилах на Радоницу.

Радоница – день, когда православные верующие поминают усопших, устраивают уборку на могилах родственников, а также следуют традициям и поверьям. Радоница наступает на 9-й день после Пасхи. В 2024 году день выпал на 14 мая.

Запреты

В Радоницу нельзя заниматься огородно-садовыми делами, так как может не быть урожая. Помимо этого, нельзя убираться в доме. Тем не менее некоторые священники утверждают, что прибираться можно, если не забывать о духовной молитве.

Беременным и детям советуют не ходить на кладбище, а вспоминать умерших родственников дома.

Поминальная трапеза обязательна, но она не должна стать шумным застольем. В этот день строго запрещено употреблять алкоголь. Также не следует оставлять еду на могилах. Лучше угостить тех, кто в ней действительно нуждается, при этом попросив помянуть усопшего.

Говорить о тех, кто ушел, плохо, категорически под запретом. Необходимо поминать только добрым словом.

Горевать по усопшим нельзя, так как считается, что и сам можешь к нему отправиться.

На Радоницу в храмах не проводят обряд венчания. Поэтому лучше перенести новость о помолвке или свадьбе на другой день.

Приметы

На Радоницу есть и свои приметы.

Так, если ребенок родился в этот день, то он может перенять черты ушедшего.

Заморозки в ночь на Радоницу предвещают плохой урожай. А вот новолуние сулит богатый урожай.

С дождем придут хорошие новости. Ранее им умывались, веря, что таким образом можно стать красивым и здоровым.

Если вечером собаки лают, это может предвещать плохие новости.

Прилет грачей предвещает наступление теплого лета.

Напомним, что в Новосибирске у кладбищ на Радоницу образовалась пробка на Гусинобродском шоссе.





