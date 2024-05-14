Радоница: новосибирцам рассказали, что можно и нельзя делать 14 мая 2024 года

Новосибирцам напомнили о правилах на Радоницу.
Радоница – день, когда православные верующие поминают усопших, устраивают уборку на могилах родственников, а также следуют традициям и поверьям. Радоница наступает на 9-й день после Пасхи. В 2024 году день выпал на 14 мая.
Запреты
В Радоницу нельзя заниматься огородно-садовыми делами, так как может не быть урожая. Помимо этого, нельзя убираться в доме. Тем не менее некоторые священники утверждают, что прибираться можно, если не забывать о духовной молитве.
Беременным и детям советуют не ходить на кладбище, а вспоминать умерших родственников дома.
Поминальная трапеза обязательна, но она не должна стать шумным застольем. В этот день строго запрещено употреблять алкоголь. Также не следует оставлять еду на могилах. Лучше угостить тех, кто в ней действительно нуждается, при этом попросив помянуть усопшего.
Говорить о тех, кто ушел, плохо, категорически под запретом. Необходимо поминать только добрым словом.
Горевать по усопшим нельзя, так как считается, что и сам можешь к нему отправиться.
На Радоницу в храмах не проводят обряд венчания. Поэтому лучше перенести новость о помолвке или свадьбе на другой день.
Приметы
На Радоницу есть и свои приметы.
Так, если ребенок родился в этот день, то он может перенять черты ушедшего.
Заморозки в ночь на Радоницу предвещают плохой урожай. А вот новолуние сулит богатый урожай.
С дождем придут хорошие новости. Ранее им умывались, веря, что таким образом можно стать красивым и здоровым.
Если вечером собаки лают, это может предвещать плохие новости.
Прилет грачей предвещает наступление теплого лета.
Напомним, что в Новосибирске у кладбищ на Радоницу образовалась пробка на Гусинобродском шоссе.