СК завершил расследование дела по факту нападения на журналистов в Новосибирске

Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на журналистов в апреле 2024 года в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Новосибирска. Его обвиняют в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

По данным следствия, 2 апреля текущего года в Железнодорожном районе города съемочная группа «Вести Новосибирск» снимала репортаж о строительстве на берегу реки. В какой-то момент водитель грузовика стал требовать прекратить съемку, угрожал применением физической силы против журналистов, а затем повредил видеокамеру.

Мужчину заключили под стражу. Свою вину он не признал.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Напомним, что в Новосибирске за апрель произошло три случая нападения на журналистов.