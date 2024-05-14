Ученые из Новосибирска разработали новый способ очистки труб при нефтедобыче

В Новосибирском государственном университете (НГУ) разработали новую технологию для очистки насосных труб нефтяных скважин. Об этом пишет ТАСС.

Отложения в насосных трубах могут привести к их закупорке и остановке потока нефти из скважин, что может вызвать серьезные повреждения оборудования.

Традиционные методы очистки требуют значительных временных и финансовых затрат, так как требуется остановить работу скважины, извлечь трубы на значительное расстояние и провести очистку механическим способом с постоянным нагревом. Иногда даже приходится вывозить трубы на специализированные площадки из-за сложности проведения процедуры на месте.

Разработанная учеными горелка и химический состав для нее позволяют эффективно устранять отложения без повреждения трубы. Кроме того, способ очистки осуществляется непосредственно внутри скважины, что значительно экономит время и ресурсы, а иногда даже позволяет избежать полной остановки добычи нефти.

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