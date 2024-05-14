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вчера 23:20
общество

В Новосибирске и области более тысячи человек покусали клещи

Фото: Pexels.com

С начала сезона активности в Новосибирской области более тысячи человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей.

Большинство случаев зарегистрировано в Искитимском, Мошковском и Тогучинском районах. Трое пострадавших получили диагноз клещевого энцефалита, один из них находится в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Об этом сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Также у троих новосибирцев подтвердился диагноз клещевого риккетсиоза, у двух — боррелиоза.

Подозрение на клещевой энцефалит имеют еще 18 пациентов, находящихся в стационаре первой инфекционной больницы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский зоопарк показал белого тигренка Кови.

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Игорь Кириченко
Журналист

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