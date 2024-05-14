В Новосибирске обвинили мэрию города в незаконной продаже снегоплавильной станции

Прокуратура Новосибирска обвинила местную мэрию в незаконной продаже снегоплавильной станции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство подало иск в суд с требованием признать незаконной продажу снегоплавильной станции и земельного участка, часть которого ранее принадлежала мэрии регионального центра.

По данным ведомства, мэрия города продала долю снегоплавильной станции по заниженной цене. Новый собственник заплатил 4,2 млн, а на ее строительство потратили 31,8 млн рублей.

Также в соглашении о приватизации не был внесен пункт о сохранении назначения объекта. Из-за этого станцию частично демонтировали.

Помимо этого, ООО «Строй-Сервис» получило земельный участок в льготном порядке.

Прокуратура потребовала признать сделку незаконной.

Напомним, что при столкновении с автобусом погиб 19-летний водитель Subaru в Новосибирске.