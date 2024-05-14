В Новосибирске полиция и Росгвардия провели массовую проверку мигрантов

После проверки документов у 47 иностранцев в отношении шестерых были составлены административные протоколы.

В рамках проведения оперативных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства, полицейские Новосибирска осуществили рейд в Ленинском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские и спецназ Росгвардии проверили законность пребывания иностранных граждан на территории России.

По информации ведомства, у 47 человек проверили документы. В отношении шестерых были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания на территории РФ.

Нарушители были помещены в специализированное учреждение временного содержания для дальнейших процедур по выдворению за пределы страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в трех районах Новосибирска ограничат движение из-за ремонта сетей.