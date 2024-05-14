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общество

В Новосибирске задержали замначальника дептранса мэрии из-за подозрения в получении взятки

Фото: мэрия Новосибирска

В середине апреля она по собственному желанию ушла с должности.

Правоохранительные органы задержали Олесю Богомазову, заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Богомащову подозревают в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Олеся Богомазова исполняла обязанности руководителя департамента транспорта города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина из Новосибирска отправился в колонию строгого режима за попытку устроить диверсию на железной дороге.

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Игорь Кириченко
Журналист

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