В Новосибирске задержали замначальника дептранса мэрии из-за подозрения в получении взятки

В середине апреля она по собственному желанию ушла с должности.
Правоохранительные органы задержали Олесю Богомазову, заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Богомащову подозревают в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Олеся Богомазова исполняла обязанности руководителя департамента транспорта города.
Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина из Новосибирска отправился в колонию строгого режима за попытку устроить диверсию на железной дороге.