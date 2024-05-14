В Новосибирской области из-за ландшафтного пожара трасса оказалась в дыму

Дым от ландшафтного пожара затянул трассу под Новосибирском.

В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилась информация о том, что 14 мая из-за горения леса и травы трасса Новосибирск — Чулым оказалась в дыму.

По данным в Интернете, за 13 мая в Новосибирской области было зарегистрировано шесть лесных пожаров. При этом сотрудники МЧС зафиксировали 65 термических точек.

Спасатели почти 100 раз выезжали на ликвидацию возгораний, из которых 75 случаев связаны с возгоранием сухой травы и мусора. В данный момент на территории региона установлен 4-й класс пожарной опасности.

Напомним, что в поселке Садовый Новосибирской области загорелись два частных дома.