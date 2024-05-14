Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила об уходе с должности

Анна Терешкова сообщила об уходе с занимаемой должности.

В своем Telegram-канале заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова сообщила о завершении работы спустя 10 лет.

"Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит", — объявила вицэ-мэр.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, станет ли улица Ленина пешеходной.