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общество

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила об уходе с должности

Фото: Сиб.фм

Анна Терешкова сообщила об уходе с занимаемой должности.

В своем Telegram-канале заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова сообщила о завершении работы спустя 10 лет.

"Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит", — объявила вицэ-мэр.

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, станет ли улица Ленина пешеходной.

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Валерия Митрохина
Журналист

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