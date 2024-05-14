ВТБ: пенсионеры смогут получить кешбэк за покупки в аптеках

ВТБ полностью обновил программу лояльности и перешел на кешбэк рублями. Теперь клиенты сами могут выбирать категории для начислений. При этом клиентам, получающим в банке пенсию, категория «аптеки» будет доступна к выбору каждый месяц. Даже если они не выберут ни одну из категорий на май, июнь и июль, кешбэк за покупки в аптеках за эти месяцы начислится автоматически.

С 1 мая кешбэк за покупки по картам ВТБ начисляется в рублях, а не в мультибонусах. С 26 числа каждого месяца клиенты ВТБ могут самостоятельно определять категории для начисления вознаграждения, их список обновляется ежемесячно. Клиентам доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%.

В рамках своей стратегии ВТБ оказывает финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. К примеру, им доступны ежемесячные начисления 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей и бескомиссионные снятия наличных в банкоматах любых банков по всей стране. Банк за свой счет страхует получателей пенсий от любых мошеннических операций со счетом и картой.

«Сегодня ВТБ обслуживает более 1,7 млн клиентов, получающих пенсию на карты банка, и постоянно адаптирует свои предложения под их запросы. В первую очередь, это дополнительная финансовая защита, простота и максимально выгодные условия обслуживания. Благодаря перезапуску программы лояльности клиенты, получающие пенсию в ВТБ, смогут получать кешбэк каждый месяц в наиболее востребованных для них категориях. При этом категория «аптеки» пенсионерам будет доступна для выбора всегда. Кроме того, кешбэк теперь возвращается реальными деньгами, а не в виртуальной валюте, и использовать его для дальнейших расходов стало еще проще и удобнее», – заявила Анна Нестерова, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

1. 7,0% годовых начисляются на общую сумму денег не превышающую 100 000 руб. на мастер-счете и всех текущих счетах, открытых в Банке ВТБ ПАО (за исключением счетов по вкладам, накопительных счетов и брокерских счетов), при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. Проценты начисляются на общую сумму денег в рублях на начало каждого календарного дня и выплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. На сумму более 100 000 руб. проценты не начисляются.

2. Страховка подключается автоматически клиентам ВТБ, которые получают пенсионные выплаты на счет ВТБ. Страхованию подлежат счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). Период страхования – 3 календарных месяца с автоматической пролонгацией, при условии зачисления пенсионных выплат на счет ВТБ. Страховая сумма – 100 000 руб. Подробный перечень страховых рисков и порядок действий при их наступлении указаны на vtb.ru.

3. «Кешбэк рублями» − частичный возврат в процентах от суммы Операции по Карте Банка, в виде начисления Бонусных рублей, ежемесячно конвертируемых Банком в денежные средства, зачисляемые на счет Участника по курсу 1 Бонусный рубль = 1 рубль. На Отчетные периоды май — июль 2024 г. Участникам доступна для подключения одна Категория ТСП со ставкой расчета Бонусных рублей 25% от суммы Операций. Термины с заглавной буквы подлежат толкованию согласно Правилам. Подробная информация о Правилах Программы, Организаторе, ограничениях: на multibonus.ru.



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