47 мигрантов проверили в Ленинском районе Новосибирска

В ходе оперативных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства в Ленинском районе Новосибирска проведен рейд силами полиции и спецназа Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего проверили 47 иностранных граждан. Шесть из них получили административные протоколы за нарушения правил въезда или режима пребывания на территории Российской Федерации.

Нарушители были помещены в специализированное учреждение для временного содержания в ожидании дальнейших процедур по выдворению за пределы страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский водитель автобуса проехал по встречке и на красный свет.