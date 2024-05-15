сегодня
15 мая, 08:46
пробки
6/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 98.66
сегодня
15 мая, 08:46
пробки
6/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 98.66
сегодня 06:00
общество

47 мигрантов проверили в Ленинском районе Новосибирска

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В ходе оперативных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства в Ленинском районе Новосибирска проведен рейд силами полиции и спецназа Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего проверили 47 иностранных граждан. Шесть из них получили административные протоколы за нарушения правил въезда или режима пребывания на территории Российской Федерации.

Нарушители были помещены в специализированное учреждение для временного содержания в ожидании дальнейших процедур по выдворению за пределы страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский водитель автобуса проехал по встречке и на красный свет.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в