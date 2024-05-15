Чиновник из Кузбасса, который встал на колени после трагедии в «Зимней вишне», вошел в состав правительства РФ

Экс-губернатор Кемеровской области стал министром энергетики РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Кемеровской области Сергея Цивилева на должность министра энергетики РФ.

Сергей Цивилев руководил Кемеровской областью более шести лет, начиная с 2018 года, сменив на этой должности Амана Тулеева.

Цивилев запомнился своими действиями после пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. Тогда он вышел к народу со словами: «Я хотел бы попросить у вас прощения». После этого, экс-губернатор встал на колени. Люди ему начали аплодировать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комбат «Веги» Панфёров из Новосибирска назвал удар по белгородской многоэтажке открытой провокацией ВСУ.