Дно Оби в Новосибирске обследуют при помощи дрона-водолаза

В Новосибирске перед наступлением пляжного сезона проводится обследование дна реки Оби при помощи дрона-водолаза.

Этот дрон включен в состав спасательной команды МАСС благодаря полученному гранту на сумму 2,4 миллиона рублей, выделенному на его приобретение. Об этом рассказали представители мэрии.

Специалисты начали свою работу 15 мая. Дрон произвел проверку дна на территории Бугринского пляжа. Во время нахождения дрона в воде, спасатели на берегу оценивают ситуацию с его помощью.

По словам представителей МАСС, на дне у Бугринского пляжа не было обнаружено опасных предметов под водой. Несмотря на мутность воды, дрон обеспечивает четкое изображение, позволяя осуществлять более эффективный контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске врачам удалось спасти мужчину с тромбоэмболией.