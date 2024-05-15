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общество

В Новосибирске врачам удалось спасти мужчину с тромбоэмболией

Фото: Сиб.фм

Врачи диагностировали у мужчины хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию.

Врачи из медицинского центра имени Е. Н. Мешалкина успешно провели операцию по лечению рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии у 33-летнего мужчины из Кемерово.

Мужчина решил похудеть несколько лет назад. Он следовал строгому режиму бега на 10 километров в день и сокращал потребление жидкости. Вскоре ЗОЖник столкнулся с дыхательными проблемами и одышками.

Диагнозом стала хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Болезнь врачам успешно удалось устранить в ходе восьмичасовой операции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ребенок сломал позвоночник на детской площадке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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