Иностранец пытался дать взятку полицейскому в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево иностранный гражданин пытался дать взятку полицейскому, за что был задержан.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО, в аэропорту Толмачево в Новосибирске во время проверки документов сотрудник правоохранительных органов заметил, что 44-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья вовремя не покинул Российскую Федерацию и продолжал оставаться на территории страны без соответствующего разрешения.

В свою очередь мужчина решил “замять” данный инцидент и предложил сотруднику МВД 1 000 рублей, чтобы тот сделал вид, будто не заметил нарушений.

Сейчас иностранца оштрафовали за нарушение режима пребывания в пределах страны, а также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела о покушении на дачу взятки — ему грозит до года лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске экс-сотруднику МВД вынесли приговор по делу о взятках.