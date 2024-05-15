Концессионера, который должен был построить шесть школ, задержали в Новосибирске

В Новосибирске концессионер, ответственный за строительство шести школ, не смог выполнить работы в срок.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, готовность объектов составляет всего лишь 22%.

Это произошло после того, как в конце 2021 года Министерство образования Новосибирской области заключило соглашение с подрядчиком на сумму около 3,1 млрд рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. По условиям договора, работы должны были быть завершены до 16 февраля 2023 года, но срок был перенесен на 20 декабря 2023 года.

Несмотря на это, школы до сих пор не достроены. Концессионера задержали. Возбуждению уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские врачи помогли 17-летней девочке с ДЦП, которая не могла ходить.