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общество

На Ленинском рынке Новосибирска прошла массовая проверка мигрантов

Фото: Сиб.фм

Иностранных граждан проверила на рынке Ленинского района.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники ведомства совместно с прокуратурой проверили документы 47 мигрантов, которые находились на территории Ленинского рынка.

В результате проверки в отношении шести иностранных граждан были составлены административные протоколы по статье «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ». В ближайшее время они будут выдворены за пределы страны.

Напомним, что новосибирский водитель автобуса проехал по встречке и на красный свет.

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Валерия Митрохина
Журналист

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