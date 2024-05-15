По делу генерала Минобороны Кузнецова прошли обыски

В рамках расследования дела Кузнецова были проведены обыски.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в рамках уголовного дела арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны России генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова прошли обыски по нескольким адресам.

Обыски проходили в Москве и в Краснодарском крае.

Напомним, 14 мая стало известно об аресте Кузнецова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Во время обыска в доме Кузнецова обнаружили более 100 миллионов рублей, золотые монеты и другие предметы роскоши.

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