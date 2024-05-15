Стали известны подробности задержания главы дептранса Новосибирска Богомазовой

В Новосибирске по делу о крупной взятке задержали и.о. главы департамента транспорта мэрии Олесю Богомазову.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова была задержана в связи с незаконным заключением муниципальных контрактов.

По предварительным данным, в период с 2017 по 2018 годы Богомазова получила от руководителя подрядной организации взятку в размере 230 тысяч рублей за заключение с компанией договора по содержанию и ремонту светофоров. Тогда из бюджета региона на указанные цели было перечислено 50 миллионов рублей.

Но подрядчик не оказал все нужные услуги по контракту, а денежные средства направил на другие цели.

В результате Олесе Богомазовой предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» — ей грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в крупном размере.

Напомним, что стали известны подробности уголовного дела министра ЖКХ Новосибирской области Архипова.