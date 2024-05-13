Стали известны подробности уголовного дела министра ЖКХ Новосибирской области Архипова

В Новосибирской области на министра ЖКХ Дениса Архипова возбудили еще одно уголовное дело.

В Новосибирске 20 марта 2024 года стало известно о задержании министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова — его первое уголовное дело было связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

Уточняется, что компания не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, тогда министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.

В результате чего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Позже, по информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, у Архипова арестовали имущество на 14 миллионов рублей.

Сегодня, 13 мая 2024 года, стало известно о втором уголовном деле министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

«Установлено, что министр ЖКХиЭ Новосибирской области Денис Архипов в отсутствие полномочий, в 2018 году подписал с акционерным обществом договор о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета Новосибирской области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

После чего Архипов предоставил организации средства областного бюджета в размере 10 миллионов рублей, хотя он заранее знал, что организация не победила в конкурсе на присвоение статуса регионального оператора по вывозу мусора. Позже из этой суммы 3,7 миллионов вернули в бюджет региона.