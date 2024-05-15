Специалисты взяли пробы воздуха вблизи горящего полигона в Новосибирске

Специалисты взяли пробы воздуха в районе горящего полигона в Новосибирске.

По данным Роспотребнадзора, сотрудники ведомства 14 мая взяли пробы воздуха среди жилых домов, которые расположены рядом с Хилокским полигоном.

Они проверят воздух на содержание угарного газа, оксида углерода, углекислого газа, пыли, фенола, формальдегида и других веществ.

Образцы воздуха для анализа были взяты в жилмассивах, находящихся на расстоянии от 500 до 600 метров от места пожара.

Напомним, что 14 мая в социальных сетях жители Новосибирска сообщили, что мусорная свалка около Хилокского рынка находится в огне.

Из-за пожара поднялся столб черного дыма. Некоторые сообщали, что он дошел до Северо-Чемского жилмассива.