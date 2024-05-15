сегодня
15 мая, 11:57
пробки
4/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 98.66
сегодня
15 мая, 11:57
пробки
4/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 98.66
сегодня 10:49
общество

Специалисты взяли пробы воздуха вблизи горящего полигона в Новосибирске

Фото: «АСТ-54»

Специалисты взяли пробы воздуха в районе горящего полигона в Новосибирске.

По данным Роспотребнадзора, сотрудники ведомства 14 мая взяли пробы воздуха среди жилых домов, которые расположены рядом с Хилокским полигоном.

Они проверят воздух на содержание угарного газа, оксида углерода, углекислого газа, пыли, фенола, формальдегида и других веществ.

Образцы воздуха для анализа были взяты в жилмассивах, находящихся на расстоянии от 500 до 600 метров от места пожара.

Напомним, что 14 мая в социальных сетях жители Новосибирска сообщили, что мусорная свалка около Хилокского рынка находится в огне.

Из-за пожара поднялся столб черного дыма. Некоторые сообщали, что он дошел до Северо-Чемского жилмассива.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в