Стало известно, когда потушат мусорный полигон в Новосибирске

Заместитель губернатора Новосибирской области рассказал, когда потушат мусорный полигон в Новосибирске.

Сегодня на заседании строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области заместитель губернатора региона Сергей Семка рассказал о том, что пожар на мусорном полигоне «Левобережный» планируют потушить до конца текущей недели.

Напомним, что вчера на мусорном полигоне в районе улицы Хилокской произошел серьезный пожар из-за нарушения в работе «САХ». Только к утру сегодняшнего дня удалось локализовать огонь.

Сейчас прокуратура Новосибирской области вынесла руководителю предприятия представление по данному делу.