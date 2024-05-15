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общество проиcшествия

Стало известно, когда потушат мусорный полигон в Новосибирске

Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска

Заместитель губернатора Новосибирской области рассказал, когда потушат мусорный полигон в Новосибирске.

Сегодня на заседании строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области заместитель губернатора региона Сергей Семка рассказал о том, что пожар на мусорном полигоне «Левобережный» планируют потушить до конца текущей недели.

Напомним, что вчера на мусорном полигоне в районе улицы Хилокской произошел серьезный пожар из-за нарушения в работе «САХ». Только к утру сегодняшнего дня удалось локализовать огонь.

Сейчас прокуратура Новосибирской области вынесла руководителю предприятия представление по данному делу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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