Тоболячка проведет 10 лет в колонии за попытку сбыть партию героина

В июле 2023 года подсудимая согласилась на предложение знакомого заняться распространением запрещенки.

48-летняя жительница Тобольска получила 10,5 лет тюрьмы за попытку сбыть наркотики. Об этом сообщает Вслух.ru.

В июле 2023 года женщина согласилась на предложение знакомого заняться распространением запрещенки. Подсудимая проработала закладчицей несколько дней, пока ее не задержали стражи правопорядка. У нее нашли и изъяли более 11 граммов героина.

В итоге тоболячку обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Теперь ближайшие годы она проведет в колонии общего режима.

Напомним, многодетная мать из Новосибирска распространяла наркотики в Барнауле.