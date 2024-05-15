В Кузбассе женщина получила условный срок за свою бурную фантазию

Женщина обратилась к правоохранителям с ложным сообщением об избиении.

Жительница Новосибирска стала фигуранткой по делу из-за собственных фантазий. Женщина оговорила своего мужа, заявив в полицию, что в январе 2024 года он избил ее. Об этом сообщает Сибдепо.

Однако в ходе проверки факт причинения телесных повреждений не подтвердился. Таким образом, женщина дала ложные показания, чтобы навредить своему супругу.

Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил виновной 10 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, бизнесмен из Новосибирска получил условный срок за махинации с землей в Бердске.