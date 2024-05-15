В Новосибирске двое детей и мужчина оказались внутри загоревшейся машины

Ночью 15 мая в Новосибирске загорелась машина с людьми в салоне.

Инцидент произошел в Калининском районе у дома №5 на Рассветной улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Инцидент-Новосибирск».

По словам очевидцев, семья с детьми находилась в автомобиле, когда начал идти дым. Отец, девочка 14 лет и мальчик 17 лет были внутри машины. Жители дома, увидев возгорание, немедленно вышли на улицу с ведрами воды. Через четыре минуты после обнаружения огня на место прибыли пожарные.

Благодаря оперативным действиям и помощи местных жителей удалось быстро локализовать и потушить пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более месяца ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка.