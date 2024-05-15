В Новосибирской области более месяца ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после пропажи 16-летнего подростка. Делом занимается Следственный комитет.

В Куйбышеве Новосибирской области разыскивают Фаниса Назыпова, который пропал 10 апреля, возвращаясь домой с дня рождения друга. В последний раз его запечатлела камера видеонаблюдения в день пропажи, до дома Фанису оставалось 50 метров, однако его след пропал.

Волонтёры «ЛизаАлерт» обследовали более 600 км и расклеили свыше 500 ориентировок. На территории города работали более 370 человек, привлекался БПЛА, сделавший тысячи снимков.

«Никаких зацепок. Прошли все дома, все участки, весь район», — поделилась двоюродная сестра Фатиса Марина.

Волонтёры свернули штаб 17 апреля, сейчас они ищут подростка информационно. Делом занимается полиция и Следственный комитет. По словам Марины, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (обычная практика при пропаже детей. прим.ред.)

Однако родственники пожаловались, что правоохранители перестали брать телефон.

«К сожалению, они нам ничего не говорят. Никакой информации у нас нету. Телефон они от нас стараются не брать. Отец буквально дня 2 назад пытался до них дозвониться, но они не берут и не перезванивают. А если и дозванивался, то говорят, что вообще нет никакой информации», — поделилась собеседница.

Следователи, по словам Марины, проверили соцсети парня, а также банковский счет.

«В соцсетях он никому ничего не писал, а банковской картой пользовался до пропажи. Больше он денег не тратил», — продолжает рассказывать Марина.

Ранее родственники рассказывали корреспонденту Сиб.фм, что друзья Фаниса поначалу отрицали, что употребляли алкоголь на день рождения, но позже признались, что пили пиво и шампанское. Уже вечером родственники не смогли дозвониться до Фаниса, у него был выключен телефон. До этого подросток никогда не пропадал.

Помимо этого, друзья Фаниса говорили, что у него был якобы конфликт с отцом из-за учебы, но его сестра отрицает данную информацию.

«Фанис, возможно, преувеличивал перед друзьями суть конфликта с отцом. Он девятиклассник, скоро экзамены. Может быть ему не нравилось, что его просят учиться. Его отец на детей никогда не поднимал руку», — отмечала девушка.

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