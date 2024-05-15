В Новосибирске экологи потребовали от мэра Кудрявцева закрыть Хилокскую свалку

Закрыть Хилокскую свалку требуют экологи Новосибирска.

В связи с пожаром, который произошел вчера в Новосибирске на мусорном полигоне “Левобережный", председатель всероссийского общества охраны природы записал обращение к мэру города Максиму Кудрявцеву.

По его словам, сейчас из-за горящей свалки и смога буквально задыхаются и страдают люди, которые проживают на левом берегу Новосибирска.

“Такая ситуация не может быть в черте города. Полигон необходимо закрыть и рекультивировать”, — сказано в обращении.

Напомним, что стало известно, когда потушат мусорный полигон в Новосибирске.