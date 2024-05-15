В Новосибирске и области более пяти тысяч людей открыли бизнес по соцконтракту

С 2010 года в Новосибирской области действует программа поддержки через социальный контракт.

По данным пресс-службы правительства региона, уже более 33 тысяч человек обратились за такой помощью. Более 5 тысяч из них начали заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич отметил, что программа помогает людям превратить свое хобби в прибыльный бизнес. Максимальная сумма финансирования для открытия собственного дела по соцконтракту составляет 350 тысяч рублей.

Для получения поддержки по социальному контракту необходимо обратиться в центры социальной поддержки населения, МФЦ или подать заявление через портал Госуслуг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменят правила расчета единого пособия.