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общество

В Новосибирске из мэрии уволился начальник IT-департамента

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Начальник IT-департамента Александр Горнштейн уволился из мэрии Новосибирска.

Как сообщает портал “Прецедент”, ссылаясь на слова начальника департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александра Горнштейна, он решил по собственному желанию уйти с должности. Его решение было принято в связи с тем, что из мэрии уволилась старая команда.

После увольнения из мэрии Александр планирует уйти в бизнес.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что заммэра Новосибирска Захаров уволился по собственному желанию.

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Валерия Митрохина
Журналист

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