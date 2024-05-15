В Новосибирске из мэрии уволился начальник IT-департамента

Начальник IT-департамента Александр Горнштейн уволился из мэрии Новосибирска.

Как сообщает портал “Прецедент”, ссылаясь на слова начальника департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Александра Горнштейна, он решил по собственному желанию уйти с должности. Его решение было принято в связи с тем, что из мэрии уволилась старая команда.

После увольнения из мэрии Александр планирует уйти в бизнес.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что заммэра Новосибирска Захаров уволился по собственному желанию.