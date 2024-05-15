В Новосибирске кубанская Alias Group отказалась от строительства ЦОД

От строительства Центра обработки данных в Новосибирске отказалась Alias Group.

По данным информационного агентства ТАСС, которое ссылается на слова и.о. министра экономического развития Новосибирской области Виталия Шовтака, краснодарский холдинг Alias Group отказался от строительства Центра обработки данных за 2,2 миллиарда рублей в Новосибирске.

Известно, что под строительство был выбран участок 2,28 гектар в Октябрьском районе, также планировалось, что центр будет включать 800 стойко-мест мощностью 4,8 МВт.

На данный момент причина отказа неизвестна.

Напомним, что стали известны подробности задержания главы дептранса Новосибирска Богомазовой.