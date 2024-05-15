В Новосибирске мэру Максиму Кудрявцеву вынесли постановление из-за ДТП

Из-за аварии с участием ребенка мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву вынесли постановление.

В группе “Суды общей юрисдикции НСО” социальной сети “ВКонтакте” появилась информация о том, что в Новосибирске суд рассмотрел дело об аварии с участием 9-летнего мальчика.

По предварительным данным, в феврале 2023 года жительница Новосибирска управляла автомобилем Nisssan Sunny, на улице Дмитрия Шмонина сбила 9-летнего мальчика. В результате его увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Однако женщина вину не признала, объяснив это тем, что не заметила ребенка из-за высокого сугроба впереди — родители мальчика подтвердили ее слова.

Таким образом, сибирячке назначили наказание в виде ограничения свободы на два месяца, а нынешнему мэру вынесли постановление по очистке города на момент ДТП.

Напомним, что на Ленинском рынке Новосибирска прошла массовая проверка мигрантов.