В Новосибирске мужчине вынесли приговор за диверсию на железной дороге

Жителя Новосибирска задержали по делу о диверсии на железной дороге.

По данным группы “Суды общей юрисдикции НСО” социальной сети “ВКонтакте”, вчера в Новосибирске вынесли приговор 48-летнему местному жителю Дмитрию Гурулеву за диверсию на железной дороге.

Уточняется, что он с февраля по май сотрудничал с представителем запрещенной иностранной организации в целях оказать содействие против экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Мужчина положил емкость с зажигательным веществом на цистерну с топливом грузового поезда на ж/д станции и поджег фитиль.

Сейчас против Дмитрия Гурулева возбуждены уголовные дела по статьям “Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ”, “Незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ” и “Приготовление к диверсии — поджогу, взрыву”.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей.

Напомним, что иностранец пытался дать взятку полицейскому в аэропорту Новосибирска.