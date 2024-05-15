В Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского метеоцентра.

Согласно прогнозу, 16 мая на территории города будет переменная облачность. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура составит +3... +5 градусов, а днем поднимется до +15... +17 градусов.

17 мая ночью ожидается температура +4... +6 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +17... +19 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с.

18 мая ночью ожидается +7... +9 градусов, а днем температура поднимется до +21... +23 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прошел дождь из жженой резины.