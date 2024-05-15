В Новосибирске прошел дождь из жженой резины

Пожар мог произойти из-за нарушений, допущенных МУП «САХ».
На полигоне ТКО «Левобережный» в Новосибирске произошел пожар, оставивший следы пластика и жженой резины на окрестностях.
Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова указала, что перемешивание и перенос частиц воздуха порывистым ветром могло спровоцировать распространение продуктов горения.
Областная прокуратура проводит расследование на предмет возможных нарушений, допущенных МУП «САХ», эксплуатирующим полигон.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экологи потребовали от мэра Кудрявцева закрыть Хилокскую свалку.