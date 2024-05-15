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общество

В Новосибирске прошел дождь из жженой резины

Фото: скриншот из видео

Пожар мог произойти из-за нарушений, допущенных МУП «САХ».

На полигоне ТКО «Левобережный» в Новосибирске произошел пожар, оставивший следы пластика и жженой резины на окрестностях.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова указала, что перемешивание и перенос частиц воздуха порывистым ветром могло спровоцировать распространение продуктов горения.

Областная прокуратура проводит расследование на предмет возможных нарушений, допущенных МУП «САХ», эксплуатирующим полигон.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экологи потребовали от мэра Кудрявцева закрыть Хилокскую свалку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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