В Новосибирске прошел дождь из жженой резины

Пожар мог произойти из-за нарушений, допущенных МУП «САХ».

На полигоне ТКО «Левобережный» в Новосибирске произошел пожар, оставивший следы пластика и жженой резины на окрестностях.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова указала, что перемешивание и перенос частиц воздуха порывистым ветром могло спровоцировать распространение продуктов горения.

Областная прокуратура проводит расследование на предмет возможных нарушений, допущенных МУП «САХ», эксплуатирующим полигон.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экологи потребовали от мэра Кудрявцева закрыть Хилокскую свалку.