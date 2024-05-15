В Новосибирске проведут автомотовелопробег памяти певицы Татьяны Снежиной

В Черепановском районе Новосибирска в субботу, 18 мая, пройдет автомотовелопробег памяти певицы Татьяны Снежиной.

Старт мероприятия запланирован на привокзальной площади Черепаново в 13:00. Участники пробега пройдут общей колонной до 106-го километра трассы «Чуйский тракт», где расположен памятный камень в честь певицы. По информации издания «Черепановские вести», планируется церемония возложения цветов к памятнику и проведение символического чаепития.

Татьяна Снежина была новосибирской певицей и автором песен, в числе которых хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». Она скончалась в возрасте 23 лет в результате ДТП на Алтайской трассе. В ее честь в Новосибирске была названа одна из улиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов.