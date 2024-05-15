В Новосибирске провели первый запуск обновленного фонтана «Мишка»

В Новосибирске завершился пробный запуск обновленного фонтана «Мишка».

Работы по реставрации были выполнены успешно. Новое оборудование установлено, протестировано, а чаша фонтана теперь дополнена светодиодной подсветкой. Последним этапом будет гарнитурная отделка цоколя.

Прошлой осенью специалисты провели демонтаж старого оборудования, построили новую чашу и обновили подземные коммуникации. Фигуру медвежонка реставрировали зимой в специальном тепловом шатре при поддержке Новосибирского союза художников.

Размеры чаши остались неизменными, но глубина бортов немного увеличена, а фонтан дополнен яркой подсветкой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области более тысячи человек покусали клещи.