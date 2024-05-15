В Новосибирске учредили центр беспилотных систем

Полномочия учредителя организации осуществляет министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем учрежден в Новосибирской области согласно распоряжению губернатора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Центр создан для координации проектов по разработке, тестированию, производству и внедрению на рынок беспилотных авиационных систем, а также для развития связанных отраслей.

Он функционирует как автономная некоммерческая организация под названием «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области».

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска разработали новый способ очистки труб при нефтедобыче.