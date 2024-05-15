В Новосибирске закончили обустройство липовой аллеи

Крупномерные саженцы были доставлены из подмосковного питомника.

В Новосибирске на Вокзальной магистрали завершилась посадка 14 молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Теперь на этой территории полностью обустроена липовая аллея, благодаря чему улучшилась экологическая обстановка в районе. Саженцы были доставлены из подмосковного питомника, входящего в состав Ассоциации производителей посадочного материала.

Всего на территории аллеи было высажено 124 дерева.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проведут автомотовелопробег памяти певицы Татьяны Снежиной.