В Новосибирске закончили обустройство липовой аллеи

Крупномерные саженцы были доставлены из подмосковного питомника.
В Новосибирске на Вокзальной магистрали завершилась посадка 14 молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Теперь на этой территории полностью обустроена липовая аллея, благодаря чему улучшилась экологическая обстановка в районе. Саженцы были доставлены из подмосковного питомника, входящего в состав Ассоциации производителей посадочного материала.
Всего на территории аллеи было высажено 124 дерева.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проведут автомотовелопробег памяти певицы Татьяны Снежиной.