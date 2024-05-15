В РФ анонсировали запуск ссудо-сберегательных касс вместо льготной ипотеки. Как это работает?

Правительство России рассматривает возможность внедрения системы жилищных депозитов, предназначенной для помощи гражданам в быстром накоплении средств на приобретение квартир.

Эта система также станет новым инструментом поддержки застройщиков после 1 июля. Известно, что планируется отмена ипотеки с государственной поддержкой, доля которой в 2023 году составила почти 30%.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, федеральные чиновники торопятся принять закон о ссудо-сберегательных кассах (ССК). Он сообщил, что депутаты подготовили два законопроекта. Он отметил, что готов участвовать в их проработке и объединении в единый документ.

Как работает система ссудо-сберегательных касс

Система ссудо-сберегательных касс предполагает, что граждане будут заключать договора с такими кассами и вносить средства, включая материнский капитал и другие жилищные субсидии, на специальные счета. На эти счета будут начисляться проценты, схожие с теми, что предлагают банки по вкладам. Когда сумма на счете достигнет определенного уровня, например, 50% от стоимости жилья, гражданин сможет приобрести квартиру в собственность. Однако, если вкладчик потратит деньги на другие цели, он потеряет процентные доходы.

Недостающую сумму для приобретения жилья граждане смогут взять в банке. Финансовые учреждения, где открыт вклад, будут обязаны заключить с вкладчиком договор ипотеки.

Эта инициатива стала актуальной после того, как в прошлом году правительство начало рассматривать альтернативные способы жилищного кредитования для улучшения доступности жилья. Марат Хуснуллин отметил положительный опыт регионов, где уже успешно функционируют различные модели, такие как рассрочка на покупку жилья или ссудо-сберегательные кассы.

Системы ссудо-сберегательных касс имеют свои аналоги в мире. Например, в Германии, где они появились после Первой мировой войны. Различные страны предлагают дополнительные стимулы для привлечения вкладчиков, такие как освобождение от налога на доходы физических лиц, сниженные процентные ставки по ипотеке, субсидии на покупку жилья и другие меры поддержки.

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