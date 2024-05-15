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общество

В трех районах Новосибирской области был зафиксирован высокий риск укуса клещей

Фото: Сиб.фм

Роспотребнадзор сообщил, в каких районах Новосибирской области высокий риск укуса клещей.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова рассказала, что в Мошковском, Тогучинском и Новосибирском районах региона был зафиксирован высокий риск укуса клещей.

Также, по ее словам, в этом году по сравнению с прошлым годом активность клещей гораздо выше — на сегодняшний день насчитывается уже более тысячи укушенных людей.

Напомним, что в Новосибирской области более 800 жителей пострадали от клещей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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