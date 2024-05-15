Врач предупредила новосибирцев, когда гастрит становится опасным

Об опасности гастрита рассказала врач из Новосибирска.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о разновидностях гастрита — он бывает острым или хроническим.

Во время острого гастрита боль значительно ощущается в верхней части живота, так после каждого употребления еды происходит вздутие и тяжесть живота, также возможна тошнота и рвота.

При хроническом гастрите происходит тяжесть в эпигастрии.

По словам врача, оба вида заболевания могут привести к серьезным и опасным осложнениям, если вовремя не обратиться к гастроэнтеролог и не начать их лечить.

Напомним, что более половины новосибирцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем.