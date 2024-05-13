Более половины новосибирцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем

Большинство жителей Новосибирска (54%) идут в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ в ходе совместного опроса*.

22% респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 18% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами, 14% – при острой боли. Четверть новосибирцев (28%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. Лишь 18% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики.

Результаты опроса показывают, что участники опроса откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого – страх выявить серьезное заболевание: так ответили 22% респондентов. Среди других факторов, влияющих на такое решение, – отсутствие ярко выраженных симптомов болезни (20%), нехватка времени (14%), отсутствие записи на прием к нужному специалисту и боязнь врачей (ятрофобия) — по 12%, незнание, к какому врачу обратиться (10%), недоверие к врачам (8%), предпочтение народных методов медицины (2%).

Чаще всего жители Новосибирска обращаются к терапевтам (40%), стоматологам (32%), дерматологам и хирургам-травматологам (по 6%), неврологам (4%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.

«Мы видим, что россияне все чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты клиентов банка на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд рублей пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд рублей – на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, «не дожидаясь перетонита», пока присуща не всем жителям нашей страны», – подчеркнул Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

«Узнать о вероятности развития того или иного заболевания можно заранее, сделав генетический чекап, результаты которого не меняются на протяжении всей жизни. Как мы выяснили, около половины (48%) респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. Каждый четвертый (28%) осведомлен об этом, но не предпринимает никаких действий. Относительно небольшая часть, всего 14%, знают о возможных рисках и регулярно следят за состоянием своего организма, чтобы предотвратить развитие патологий, к которым они склонны, еще 10% делают это не всегда, – говорит Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь». – Мы рекомендуем регулярно проходить диспансеризацию, а также сделать генетический тест, чтобы своевременно выявить факторы риска. Все эти исследования входят в программы накопительного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь»».

* Опрос проводился с 8 по 12 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1276 жителей России из всех федеральных округов, 61% – мужчины, 39% – женщины.