Югорчане отправили в зону спецоперации 14 машин повышенной проходимости

С начала 2024 года в зону проведения спецоперации жители отправили 68 машин и 2 квадроцикла.

Из Югры в зону проведения специальной военной операции отправили 14 автомобилей повышенной проходимости. С начала 2024 года туда отправили уже 68 машин и 2 квадроцикла. Об этом сообщает ugra-news.ru.

«Техника очень нужна, потому что идет выход из строя, боевые действия — где-то поломки, где-то повреждения в результате боевых действий. Сейчас с друзьями объединились, отправляем 3 автомобиля», — сказал житель Сургута Виталий Мовчан.

Сами же машины заполнены гуманитарной помощью для бойцов, среди которой — медикаменты, нательное белье, продукты и средства личной гигиены.

Напомним, бойцы новосибирской «Веги» уничтожили немецкий танк в ходе СВО.