Исполнителям теракта в подмосковном «Крокусе» продлили наказание

Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

До 22 августа продлится мера пресечения Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову*.

Уголовное дело о теракте возбудили в ГСУ СК РФ по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт организованной группой, повлекший причинение смерти человеку). Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

В ближайшее время ожидается рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения в отношении еще четверых фигурантов уголовного дела о теракте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мигранты рассказали, как к ним стали относиться после теракта в «Крокусе».

Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализоде*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* — признаны Росфинмониторингом экстремистами и террористами.