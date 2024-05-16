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вчера 23:44
общество

Исполнителям теракта в подмосковном «Крокусе» продлили наказание

Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

До 22 августа продлится мера пресечения Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову*.

Уголовное дело о теракте возбудили в ГСУ СК РФ по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (теракт организованной группой, повлекший причинение смерти человеку). Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

В ближайшее время ожидается рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения в отношении еще четверых фигурантов уголовного дела о теракте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мигранты рассказали, как к ним стали относиться после теракта в «Крокусе».

Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализоде*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* — признаны Росфинмониторингом экстремистами и террористами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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