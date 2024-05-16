Косметолог Шостак рассказала, существует ли зависимость от процедур красоты

По словам эксперта, зависимость от регулярных инъекций может развиться только на психологическом уровне.

Врач-косметолог клиники DEGA Екатерины Шостак рассказала, существует ли зависимость от инъекций красоты. По словам специалиста, она может развиться только на психологическом уровне. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на РИАМО.

«Ни один из сертифицированных препаратов для мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии не может вызвать зависимость. Зависимость может быть только психологическим фактором», — объяснила эксперт.

Дело в том, что сразу после процедуры морщины на лице разглаживаются, кожа выглядит свежее и моложе. Разумеется такой результат нравится пациентам. Поэтому через время, когда действие препарата заканчивается, им хочется вернуть эффект от проделанной процедуры, подытожила Шостак.

Напомним, косметолог Хаустова рассказала о тонкостях использования увлажняющих кремов.